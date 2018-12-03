2018-12-03T16:42:04+03:00
Политика

Россия планирует укрепить военное сотрудничество с Вьетнамом

Москва считает Ханой давним партнером, «отношения с которым носят особый, доверительный характер»
Сакина НУРИЕВА
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Главы правительств России и Вьетнама Дмитрий Медведев и Нгуен Суан Фук.Главы правительств России и Вьетнама Дмитрий Медведев и Нгуен Суан Фук.Фото: REUTERS
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Россия намерена укрепить стратегическое партнёрство с Вьетнамом. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во время встречи в российской столице с заместителем министра национальной обороны Вьетнама генерал-полковником Нгуен Ти Винем.

Он заявил, что Москва и Ханой продолжат координировать совместные действия для улучшения отношений между странами. При этом Шойгу также рассчитывает на укрепление связей между министерствами обороны России и Вьетнама.

«Вьетнам — наш давний партнёр, отношения с которым носят особый, доверительный характер. Отмечаем поступательную динамику двустороннего политического диалога на высшем уровне», — сказал министр обороны РФ.

Стороны также придают особую важность реализации соглашений, достигнутых президентом России Владимиром Путиным и генеральным секретарём Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом в сентябре в Сочи, а также председателя правительства России Дмитрия Медведева во время его ноябрьского визита в Ханой.

Шойгу напомнил, что в последнее время между министерствами «активизировался делегационный обмен». 3 декабря также состоится четвертый раунд переговоров с Вьетнамом, его проведет заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Фомин Александр Васильевич.

Напомним, в 19 ноября во вьетнамской столице Ханое состоялись переговоры глав правительств России и Вьетнама Дмитрия Медведева и Нгуен Суан Фука, куда российский премьер прибыл с официальным визитом.

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