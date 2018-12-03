Владимир Путин подписал указ о новом составе СПЧ

СЕГОДНЯ 17:19 2018-12-03T17:19:36+03:00

Совет покинули 16 человек, а пополнили 17 новых членов

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Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Информация указана на официальном сайте совета.

Согласно опубликованному документу, пост председателя сохранил Михаил Федотов.

Новыми членами Совета стали 17 человек: директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, обозреватель «МК» Ева Меркачева, политолог Екатерина Шульман, адвокат Шота Горгадзе, журналист издания Znak.com Екатерина Винокурова, главред «Литературной газеты» Максим Замшев и другие.

Состав покинули: журналист Леонид Парфенов, политик и публицист Ирина Хакамада, исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.

Напомним, что СПЧ — это консультативный орган, который содействует главе государства в реализации его полномочий в области обеспечения и защиты прав и свобод человека.