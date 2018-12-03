НАТО приступит к наращиванию своего присутствия в Черном море
НАТО окажет помощь Грузии в развитии военно-морских сил и береговой охраны на Черном море. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«Мы работаем с Грузией над модернизацией ее военно-морских сил, а также над усилением ее береговой охраны», - передает ТАСС слова генсека. Также он пообещал оказать поддержку процесса реформ в стране.
Отметим, что комментировать результаты выборов в Грузии Йенс Столтенберг не стал. По его словам, у НАТО нет полномочий для мониторинга хода президентской гонки.
Отметим, что Грузия официально не входит в состав североатлантического альянса. Намерение принять ее в организацию было озвучено больше 10 лет назад — в апреле 2008 года.