НАТО приступит к наращиванию своего присутствия в Черном море

СЕГОДНЯ 18:18 2018-12-03T18:18:49+03:00

Изменить размер текста: A A

НАТО окажет помощь Грузии в развитии военно-морских сил и береговой охраны на Черном море. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Мы работаем с Грузией над модернизацией ее военно-морских сил, а также над усилением ее береговой охраны», - передает ТАСС слова генсека. Также он пообещал оказать поддержку процесса реформ в стране.

Отметим, что комментировать результаты выборов в Грузии Йенс Столтенберг не стал. По его словам, у НАТО нет полномочий для мониторинга хода президентской гонки.

Отметим, что Грузия официально не входит в состав североатлантического альянса. Намерение принять ее в организацию было озвучено больше 10 лет назад — в апреле 2008 года.