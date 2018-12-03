2018-12-03T20:33:00+03:00
Общество

Во время новогодних праздников в Москве ограничат продажу спиртного

Традиционно алкоголь нельзя будет приобрести в местах проведения массовых мероприятий
Алена Басавина
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В Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздникиВ Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздникиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Продажу алкоголя в Москве ограничат в новогодние праздники. Об этом сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

По его словам, спиртное запретят продавать в местах проведения массовых мероприятий.

«Ограничение на продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре традиционно вводят для магазинов, расположенных рядом с концертными площадками, местами проведения массовых мероприятий, площадками новогодних фестивалей. Такая мера нужна для профилактики травм и различного рода правонарушений», - пояснил чиновник.

Запрет будет действовать с 30 декабря по 8 января. Ограничительные меры коснутся не только крепкого алкоголя, но и соков и газировки в стеклянной таре любого объема.

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