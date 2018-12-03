Во время новогодних праздников в Москве ограничат продажу спиртного
Продажу алкоголя в Москве ограничат в новогодние праздники. Об этом сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.
По его словам, спиртное запретят продавать в местах проведения массовых мероприятий.
«Ограничение на продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре традиционно вводят для магазинов, расположенных рядом с концертными площадками, местами проведения массовых мероприятий, площадками новогодних фестивалей. Такая мера нужна для профилактики травм и различного рода правонарушений», - пояснил чиновник.
Запрет будет действовать с 30 декабря по 8 января. Ограничительные меры коснутся не только крепкого алкоголя, но и соков и газировки в стеклянной таре любого объема.