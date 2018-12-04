2018-12-04T07:17:09+03:00
В мире

Мадуро сообщил о вылете в Россию для встречи с Путиным

По словам президента Венесуэлы, переговоры запланированы на 5 декабря
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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В ночь на вторник, 4 декабря, президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о том, что вылетает в Россию, где намерен провести «важную рабочую встречу» с российским лидером Владимиром Путиным. При этом он уточнил, что переговоры, в ходе которых планируется обсудить стратегические вопросы, актуальные для обеих стран, должны пройти в среду, 5 декабря.

Также глава боливарианской республики подчеркнул, что его визит призван укрепить и расширить дипломатические и дружественные отношения между Каракасом и Москвой. «Мы на пути в Россию для укрепления и расширения наших дипломатических и дружественных отношений», - написал Мадуро в своем Twitter.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, после переизбрания на должность президента Венесуэлы в мае этого года Николас Мадуро выразил благодарность главе нашего государства за признание итогов выборов и пообещал продолжить строить вместе с Россией многополярный мир.

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