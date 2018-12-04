2018-12-04T07:37:44+03:00
В мире

Сенаторы США призвали Трампа отказаться от выхода из Договора о РСМД

По мнению демократов, отказ Вашингтона от соглашения станет «политическим и геостратегическим подарком России»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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В понедельник, 3 декабря, американские сенаторы-демократы Марк Уорнер, Джек Рид и Боб Менендес направили президенту США Дональду Трампу открытое письмо, в котором призвали его отказаться от планов вывести страну из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В своем послании, текст которого опубликован на сайте комитета по иностранным делам сената Соединенных Штатов, политики утверждают, что выход Вашингтона из соглашение в одностороннем порядке станет «политическим и геостратегическим подарком России». В частности, по их мнению, это позволит Москве «расширить производство и развертывание своей ракетной системы средней дальности, которая будет представлять еще большую угрозу Европе».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 20 октября президент США Дональд Трамп объявил о намерении своей страны выйти из Договора о РСМД, который был подписан в декабре 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года. Поводом для такого решения стало якобы нарушение Россией этого соглашения.

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