В сети появился официальный русскоязычный трейлер фильма «Капитан Марвел»
В сети появился официальный русскоязычный трейлер кинокомикса «Капитан Марвел» - первого фильма студии Marvel, где в центре сюжета находится женский персонаж.
Главную роль в картине исполнила Бри Ларсон. Именно она сыграла пилота ВВС США Кэрол Дэнверс, которая, по сюжету, после столкновения с враждующими инопланетными расами обретает суперсилу и становится неуязвимой. «Героине предстоит совладать со своими новыми способностями, чтобы противостоять могущественному врагу», - говорится в подписи к трейлеру, опубликованному на Youtube-канале «Marvel Россия».
В видеоролике Кэрол Дэнверс показана как в образе пилота американских военно-воздушных сил, так и в образе гибрида человека и представителя инопланетной расы крии.
Капитан Марвел официальный трейлер.
Стоит отметить, что режиссерами кинокомикса стали Анна Боден и Райн Флек, известные по таким фильмам, как «Это очень забавная история» и «Полу-Нельсон».
Ожидается, что на российские экраны «Капитан Марвел» выйдет в марте следующего года.