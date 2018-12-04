2018-12-04T12:33:41+03:00
Общество

Наталья Поклонская рассказала о деталях покушения на нее

Экс-прокурор Крыма и ее муж Иван Соловьев дали первое совместное интервью Радио «Комсомольская правда»
Дарья ИВАШКИНА
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Наталья Поклонская и ее муж Иван СоловьевНаталья Поклонская и ее муж Иван СоловьевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в первом совместном интервью со своим мужем Иваном Соловьевым рассказала о деталях покушения на нее.

По словам парламентария, в 2015 году мужчина «по фамилии Филатов» установил взрывное устройство у ворот прокуратуры, которое должна была сработать при въезде Поклонской на территорию надзорного ведомства. Но, к счастью, бомбу вовремя обезвредили.

- Один, по фамилии Филатов, отбывает наказание 12,5 лет. Это было в 2015 году. Он установил взрывное устройство, которое сам и соорудил. Поставил взрывчатку в прокуратуре возле ворот, установил таймер – в 8.45 должно было сработать, когда я въезжала в прокуратуру. Ночью сотрудники обнаружили сумку, вызвали сотрудников ФСБ, полиции, обезвредили. Все живы, - сказала депутат Госдумы в эфире Радио «Комсомольская правда».

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