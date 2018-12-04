СЕГОДНЯ 13:09 2018-12-04T13:09:50+03:00

В парижском округе пострадали 14 человек в результате ДТП с автобусом. Фото со страницы в Twitter жандармерии департамента Ивлин.

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Во вторник в парижском регионе в результате аварии автобуса пострадали 14 человек, среди них большинство оказались дети. Об этом сообщается на официальном аккаунте в Twitter жандармерии департамента Ивлин.

Инцидент произошел недалеко от коммуны Рамбуйе, в 45 километрах к юго-западу от Парижа. Автобус перевернулся на бок, о причине аварии пока не сообщалось.

«Авария автобуса в 8.30 (линия 11 Transdev). 14 пострадавших, в числе которых беременная женщина и десять несовершеннолетних», — говорится на странице в Twitter жандармерии департамента Ивлин.

В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь, об их состоянии информации пока нет. Известно, что всего в автобусе было 48 пассажиров.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что в ДТП с пассажирским автобусом в Ивановской области погиб водитель и пострадало 16 человек.