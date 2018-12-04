В Центробанке усложнят процедуру покупки валюты

СЕГОДНЯ 15:24 2018-12-04T15:24:28+03:00

Чтобы обменять российские рубли, клиент банка должен будет предъявить справку с места работы

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Центробанк России решил усложнить процедуру покупки валюты клиентами. Теперь, чтобы обменять российские рубли, необходимо будет предъявить справку с места работы или налоговую декларацию по форме 2-НДФЛ.

Специалисты Центробанка уверены, что подобные меры позволят справиться с теневым рынком и коррупцией в России.

К слову, в настоящее время проверка происхождения денежных средств клиентов банка является формальной. Процедура ограничивается упоминанием в специальной анкете и не предполагает каких-либо официальных подтверждений. Однако очень часто клиенты российских банков, указывая в графе «происхождение средств» стипендию, заработную плату и личные сбережения, совершают обменные операции, которые сопоставимы с обозначенным уровнем дохода, сообщает «Центробанк».

Такое нововведение может нанести настоящий вред тем гражданам, которые получают зарплату «в конвертах» (то есть, «серую»), или работающих не по договору. В таком случае покупка валюты в банке станет действительно сложным процессом.