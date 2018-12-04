В Италии арестовали предполагаемого главу «Коза ностра»

СЕГОДНЯ 15:27 2018-12-04T15:27:30+03:00

В ходе спецоперации в Палермо были задержаны в общей сложности 46 членов мафиозной группировки

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Во вторник, 4 декабря, стало известно о полицейской спецоперации в сицилийской провинции Палермо, в результате которой удалось задержать 46 членов мафиозной группировки «Коза ностра». Причем, как выяснилось, среди арестованных оказался 80-летний Сеттимино Минео, который, предположительно, возглавил преступную организацию после смерти Тото Риина, приговоренного к двум пожизненным заключениям, в тюремной больнице города Парма.

По некоторым данным, задержанным будут предъявлены обвинения в причастности к деятельности преступной группировки, а также в вымогательствах, незаконном владении оружием, поджогах и нападениях, пишет La Repubblica.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, бывший глава сицилийской группировки «Коза ностра» Тото Риина умер в ноябре прошлого года. Предводитель мафиози скончался в возрасте 87 лет. Предполагается, что выборы нового «крестного отца» состоялись в конце мая этого года.