2018-12-04T16:01:08+03:00
Политика

Госдума приняла закон о борьбе с «колумбайн-сообществами»

Подозрительные сообщества будут блокировать в течение суток
Алена Басавина
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Принят закон о борьбе с "колумбайн-сообществами"Принят закон о борьбе с "колумбайн-сообществами"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Государственная дума приняла закон, защищающий детей от попуток вовлечения в преступные сообщества. Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Инициатором поправок в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» выступила Ирина Яровая.

Согласно принятому документу, в краткие сроки Роскомнадзор сможет блокировать контент, склоняющий к действиям, опасным для жизни и здоровья детей.

По словам Ирины Яровой, такие меры позволят эффективно бороться с колумбайн-сообществами, пропагандирующими жестокость, насилие и асоциальное поведение.

«Мы должны понимать, что речь идет о колоссальном объеме информации преступного содержания, которое имеет целью причинение вреда жизни и здоровью ребенка. Поэтому наша задача как законодателей, вместе с правоохранителями, понимая эту тенденцию, действовать на опережение и создавать те механизмы, которые будут реально защищать жизнь наших детей», - пояснила парламентарий.

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