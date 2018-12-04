2018-12-04T16:56:24+03:00
Общество

В центре Москвы повысятся цены на парковку

Новый тариф будет действовать с 8 утра до 21 часов вечера
Сакина НУРИЕВА
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В центре Москвы повысятся цены на парковкуВ центре Москвы повысятся цены на парковкуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Стоимость парковки на самых загруженных улицах центра Москвы поднимется до 380 руб. в час, в воскресные дни парковочные места также будут платными. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, сократилось время бесплатной парковки до пяти минут. Новые правила ступят в силу 15 декабря, в субботу.

В ведомстве полагают, что за счет нововведений в столице освободится 15–20% парковочных мест. Отмечается, что тариф в 380 руб. в час будет установлен лишь на 1,9% улиц Москвы: возле Москва-сити, Тверской, Арбата и Патриарших прудов, Петровки, Неглинной, Романова переулка и других. Повышение цен не коснется местных жителей.

Новый тариф будет действовать с 8 до 21 часа. В остальное время стоимость парковки в этой зоне составит 200 руб. в час.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что тарифы на парковку в Москве меняются только на 5% паковочных мест.

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