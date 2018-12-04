2018-12-04T17:58:35+03:00
Общество

Госдума предложила разрешить нецензурную лексику на концертах

Ругаться матом артисты смогут на выступлениях категории «18+»
Алена Басавина
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За мат на концертах предлагают не наказыватьЗа мат на концертах предлагают не наказыватьФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Государственной думе предложили разрешить музыкантам нецензурную речь на концертах, имеющих возрастную классификацию «18+». С такой инициативой выступил заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Если музыканты, художники и все творческие личности, находясь в творческом процессе, считают, что мат необходим для выражения их таланта, творческого порыва, то они должны его применять», - приводит слова депутата Агентство новостей «Москва». Он отметил, что речь идет о сольных выступлениях.

По его словам, музыкантов не стоит наказывать, потому что это не приносит никаких результатов. Парламентарий предложил заранее указывать на афишах возрастные ограничения и предупреждения о нецензурной лексике.

«Мы же не должны заниматься цензурой», - считает Андрей Свинцов.

В качестве примера он привел выступления группировки «Ленинград». Сергея Шнурова депутат назвал талантливым музыкантом, которого народ любит за открытость.

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