Льву Амбидеру и Михаилу Титову присудили госпремии

СЕГОДНЯ 18:14 2018-12-04T18:14:32+03:00

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Владимир Путин подписал указ о присуждении государственных премий за 2018 год председателю Всероссийского общества инвалидов Михаилу Терентьеву и руководителю «Русфонда» Льву Амбиндеру: первому - за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, второму — за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.

Напомним, Всероссийское общество инвалидов, возглавляемое депутатом Госдумы Михаилом Терентьевым, было создано в 1988 году и объединяет более 1,5 млн человек. Благотворительный фонд помощи тяжело больным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд», возглавляемый Львом Амбиндером, оказал помощь уже более чем 20 тыс. детей. При этом административно-управленческие расходы организации, привлекшей к благотворительной деятельности более 6,5 млн граждан России, в три раза ниже предельного уровня, установленного российским законодательством.

Всего в 2018 году на соискание премии по правозащите выдвигалось 19 кандидатов, на премию в сфере благотворительности - 33 кандидата. Денежный размер премии составляет 2,5 млн рублей. Церемонии вручения этих премий президентом России в предыдущие годы проходили в декабре и были приурочены к Международному дню прав человека - 10 декабря.