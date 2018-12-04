МВД планирует упростить выдачу российского гражданства украинцам

СЕГОДНЯ 19:25 2018-12-04T19:25:01+03:00

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МВД России намерено упростить для украинцев процедуру получения гражданства РФ. Об этом заявила врио начальника Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова.

«Конечно, планирует», - приводит ТАСС слова представителя МВД.

По словам Казаковой, украинцы смогут получать всех необходимые документы по месту пребывания, а не жительства.

Отметим, что ранее с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. В Государственной думе реализацию данного поручения уже обсудили.

Вячеслав Вородин поручил упростить принятие украинцев в гражданство России профильным ведомствам. По его словам, парламентарии должны сделать все для того, чтобы в оформлении документов было как можно меньше бюрократии.