МВД планирует упростить выдачу российского гражданства украинцам
МВД России намерено упростить для украинцев процедуру получения гражданства РФ. Об этом заявила врио начальника Главного управления по вопросам миграции Валентина Казакова.
«Конечно, планирует», - приводит ТАСС слова представителя МВД.
По словам Казаковой, украинцы смогут получать всех необходимые документы по месту пребывания, а не жительства.
Отметим, что ранее с такой инициативой выступил президент России Владимир Путин. В Государственной думе реализацию данного поручения уже обсудили.
Вячеслав Вородин поручил упростить принятие украинцев в гражданство России профильным ведомствам. По его словам, парламентарии должны сделать все для того, чтобы в оформлении документов было как можно меньше бюрократии.