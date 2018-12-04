2018-12-04T19:56:14+03:00
Политика

Украина обсудила с НАТО планы по отправке кораблей в Азовское море

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что союзники его поддержали
Алена Басавина
Поделиться:
Комментарии: comments13
Украина обсудила с НАТО отправку кораблей в Черное мореУкраина обсудила с НАТО отправку кораблей в Черное мореФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Украина обсудила отправку кораблей альянса в Азовское море с главами МИД НАТО. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

«Мы обсуждали возможность отправки кораблей альянса в Азовское море, у нас для этого все готово», - приводит ТАСС слова министра. По его словам, НАТО высказалась в поддержку этой инициативы.

Отметим, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи такой информации не сообщал. Он заявил только о поддержке реформ на Украине, содействии развитию ВМС Украины, а также усилении военного присутствия в Черном море.

Стоит сказать, что Петр Порошенко на прошлой неделе призвал Запад наращивать военные силы в Черном море. Такую позицию он высказал в интервью немецким СМИ после инцидента в Керченском проливе.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вашингтон назвал условия выхода из ДРСМД
Названы лауреаты премии «Большая книга»
Житель Москвы едва не скончался, открыв пакет с инжиром
Украинского политолога выгнали из программы «60 минут»
Варламов: Цена за парковку в Москве должна быть выше
Стало известно, где похоронят Андрея Битова
МВД планирует упростить выдачу российского гражданства украинцам
Появилось видео с выступлением пьяного Порошенко
Бэнкси запустил онлайн-лотерею для сбора денег для беженцев
ЦБ предложил разрешить россиянам приостанавливать выплату ипотеки
Владимир Путин подписал указ о назначении двух госпремий
Льву Амбиндеру и Михаилу Терентьеву присудили госпремии
Forbes внес Набиуллину в список самых влиятельных женщин 2018 года
Путин и Мадуро обсудят развитие торговых связей между Россией и Венесуэлой