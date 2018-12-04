Украина обсудила с НАТО планы по отправке кораблей в Азовское море
Украина обсудила отправку кораблей альянса в Азовское море с главами МИД НАТО. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
«Мы обсуждали возможность отправки кораблей альянса в Азовское море, у нас для этого все готово», - приводит ТАСС слова министра. По его словам, НАТО высказалась в поддержку этой инициативы.
Отметим, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи такой информации не сообщал. Он заявил только о поддержке реформ на Украине, содействии развитию ВМС Украины, а также усилении военного присутствия в Черном море.
Стоит сказать, что Петр Порошенко на прошлой неделе призвал Запад наращивать военные силы в Черном море. Такую позицию он высказал в интервью немецким СМИ после инцидента в Керченском проливе.