2018-12-04T20:19:38+03:00
Общество

Варламов: Цена за парковку в Москве должна быть выше

Блогер-урбанист позитивно оценил повышение тарифов
Ксения БОГДАНОВА
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Блогер Илья Варламов считает повышение тарифов на самых загруженных улицах Москвы необходимым.Блогер Илья Варламов считает повышение тарифов на самых загруженных улицах Москвы необходимым.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Повышать стоимость парковки необходимо только на самых загруженных участках московских улиц, считает популярный блогер-урбанист Илья Варламов. В то же время у жителей столицы должна быть альтернатива — удобный и комфортный общественный транспорт. Комментируя новые правила пользования платными городскими парковками, которые вступят в силу 15 декабря, Варламов назвал эти меры необходимыми.

- Цена за парковку, где она должна быть выше, где ниже, это должно зависеть от спроса. С помощью взимания платы нужно пытаться уравновесить спрос и предложение. Поэтому повышать стоимость надо, - сказал Варламов в эфире Радио «Комсомольская правда». - Поможет ли это побороться с пробками? Это комплексная задача. Одними запретами и повышением стоимости парковки эту проблему не решить.

Напомним, тарифы повысят только на 5% всех парковочных мест в Москве. Изменения коснутся площадок на улицах внутри Садового кольца и возле некоторых торговых центров. Время бесплатной парковки на них сократится с 15 до 5 минут. На самых загруженных улицах центра столицы тарифы подорожают, парковка также станет платной по воскресеньям. Как прогнозируют эксперты, эти меры позволят освободить до 20% парковочных мест.

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