Названы лауреаты премии «Большая книга»

СЕГОДНЯ 21:03 2018-12-04T21:05:39+03:00

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Писатели Мария Степанова, Александр Архангельский и Дмитрий Быков стали лауреатами литературной премии «Большая книга». Церемония вручения прошла в Доме Пашкова в Москве.

Как сообщает ТАСС, во время церемонии минутой молчания почтили литераторов, ушедших в 2018 году - Андрея Битова, Владимира Войновича, Владимира Шарова, Эдуарда Успенского.

Мария Степанова во время вручения заявила, что победа за роман «Памяти памяти» стала для нее «огораживающей новостью». Второй приз за роман «Бюро проверки» присудили Александру Архангельскому. Третий приз получил Юрий Быков за произведение «Июнь».

Приз за вклад в литературу получила Людмила Петрушевская.