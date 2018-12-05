Письмо Эйнштейна о религии на аукционе продали за $2,892 млн

СЕГОДНЯ 00:24 2018-12-05T00:24:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти три миллиона заплатил неназванный коллекционер за письмо великого физика Альберта Эйнштейна, в котором ученый говорит о своих религиозных убеждениях. Исторических документ был выставлен на торги аукционным домом Christie,s .

Он представляет собой лист, исписанный с обеих сторон. Послание адресовано немецкому философу Эриху Гуткинду в ответ на его книгу "Выбор жизни: библейский призыв к восстанию", опубликованную в 1952 году. В письме Эйнштейн наиболее полно излагает свои религиозные воззрения и философские взгляды.

"Слово Бог для меня лишь выражение и продукт человеческой слабости, а Библия - собрание почитаемых, но все же достаточно примитивных легенд. Никакое толкование, сколь бы изощренным оно ни было, не может изменить что-либо в этом. Эти рафинированные толкования, конечно, очень разные и не имеют ничего общего с первоначальным текстом", - цитирует пресс-служба Christie,s отрывок из документа.

Письмо написано по-немецки в Принстоне 3 января 1954 года. Первоначально документ оценивался в $1-1,5 млн.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что в октябре прошлого года на аукционе в Иерусалиме короткую записку, сделанную гениальным физиком, продали за $1,56 млн долларов. На листке бумаге записан «рецепт счастья» Эйештейна.

Альберт Эйнштейн (1879-1955) - один из основателей современной теоретической физики, автор более 300 научных работ, автор теории относительности. В 1921 году удостоен Нобелевской премии по физике.