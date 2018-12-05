Лазеры "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство

СЕГОДНЯ 03:48 2018-12-05T03:48:21+03:00

Личный состав подразделений прошел переподготовку на базе ВКС для работы с новым оружием

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Российские боевые лазеры "Пересвет", основанные на новых физических принципах, заступили на опытно-боевое дежурство. Об этом сообщает в среду газета Вооруженных сил (ВС) РФ "Красная звезда".

Издание отмечает, что оснащение ими армии началось с 2017 года в рамках Государственной программы вооружений. В ВС организовано освоение лазеров личным составом и слаживание боевых расчётов.

Личный состав подразделений прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени Александра Можайского и на предприятиях промышленности. Военнослужащие получили теоретические знания и практические навыки работы с “Пересветами”, отработали действия развертывания и подготовки их к применению.

Напомним, сай “КП” сообщал, что 1 марта в послании Федеральному собранию РФ президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время ряд государств работает над созданием перспективного оружия на новых физических принципах.