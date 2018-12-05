Мюллер просит суд не сажать экс-помощника Трампа в тюрьму
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий якобы имевшее место вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года, попросил суд не наказывать бывшего помощника Дональда Трампа Майкла Флинна тюремным заключением. Об этом говорится в документах команды спецпрокурора, которые были направлены в суд столичного округа Колумбия.
Мюллер отмечает, что экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности “сотрудничал со следствием в поисках связи или координации между российским правительством и лицами, связанными с кампанией Трампа". Флинн предоставил “информацию из первых рук” о содержании контактов между штабом республиканца “и представителями правительства России”.
За это Мюллер просит суд не назначать Флинну меру пресечения в виде тюремного заключения, а избрать самое минимальное наказание, передает ТАСС.
Напомним, Флинн ушел в отставку из-за того, что не сообщил вице-президенту Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США.