Мюллер просит суд не сажать экс-помощника Трампа в тюрьму

СЕГОДНЯ 07:02 2018-12-05T07:02:35+03:00

Майкл Флинн сотрудничал с командой спецпрокурора и данные о контактах штаба республиканца с Россией

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий якобы имевшее место вмешательство России в президентские выборы в США 2016 года, попросил суд не наказывать бывшего помощника Дональда Трампа Майкла Флинна тюремным заключением. Об этом говорится в документах команды спецпрокурора, которые были направлены в суд столичного округа Колумбия.

Мюллер отмечает, что экс-советник Трампа по вопросам национальной безопасности “сотрудничал со следствием в поисках связи или координации между российским правительством и лицами, связанными с кампанией Трампа". Флинн предоставил “информацию из первых рук” о содержании контактов между штабом республиканца “и представителями правительства России”.

За это Мюллер просит суд не назначать Флинну меру пресечения в виде тюремного заключения, а избрать самое минимальное наказание, передает ТАСС.

Напомним, Флинн ушел в отставку из-за того, что не сообщил вице-президенту Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время пост посла РФ в США.