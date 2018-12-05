2018-12-05T07:23:49+03:00
Политика

На Украине предостерегли от последствий санкций против российского бизнеса

Экс-депутат Верховной рады отметила, что после закрытия российских предприятий работы потеряют тысячи украинцев
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Бывший депутат Верховной рады Анна ГерманБывший депутат Верховной рады Анна Герман
Изменить размер текста:

Последствия введения санкций в отношении российского бизнеса на Украине отразятся в первую очередь на украинцах. Такое мнение высказала бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина", комментируя заявление генпрокурора республики Юрия Луценко.

“На те российские предприятия, которые работают на Украине, не привозят людей с Кремля, чтоб они работали, а берут местных жителей. Эти люди там работают — вот и все. Для меня вопрос стоит так, чтобы было лучше людям, а не так, чтобы показать, какие мы антироссийские. ", — подчеркнула Герман.

Она призвала привлекать в республику “каких угодно инвесторов”, поскольку “ у денег нет границ”, и инвестиции в экономику Украины работают внутри страны. Санкции, которые вынудят россиян свернуть бизнес, приведут к потере тысяч рабочих мест.

"Я понимаю, что основной лозунг этой избирательной компании — "Прочь от Москвы" (агитационный слоган Порошенко), но я хотела бы, чтобы главным лозунгом был "прочь от нужды", прочь от бедности, прочь от унижения со стороны власти". И такой лозунг возымеет эффект, и тогда люди проголосуют", — уверена экс-депутат.

Как рассказывал сайт kp.ru, стало известно, что Луценко направил письмо президенту Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову с предложением ввести "к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры", чтобы "положить конец ведению бизнеса россиян в стране".

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия призвала вести с Ираном взаимоуважительный диалог, а не вводить санкции
Погода в Москве на 5 декабря 2018 года: ожидаются мокрый снег и гололед
Мюллер просит суд не сажать экс-помощника Трампа в тюрьму
Госдеп пообещал России “последствия и боль” за арест украинских моряков
Ростуризм назвал пять популярных новогодних направлений
Умер актер Филип Боско, сыгравший Отиса в “Кейт и Лео”
Трамп связал протесты во Франции с Парижским соглашением
Страны НАТО выработают меры на случай прекращения ДРСМД
Минфин: Иностранные инвесторы сохранили интерес и доверие к евробондам РФ
Лазеры "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство
В Совфеде считают, что США не готовы к диалогу по ДРСМД с Россией
Всемирный банк ухудшил прогноз темпов роста экономики РФ
Климкин назвал “лучшую санкцию” против России
Госдеп: США не раз поднимали вопрос о ДРСМД на переговорах с Россией
В России выпускники напишут итоговое сочинение
Хакеры взломали почту предвыборного комитета республиканцев
Письмо Эйнштейна о религии на аукционе продали за $2,892 млн
Стало известно, почему Грызлов покинул заседание в Минске
Сенаторы США уверены в причастности саудовского принца к убийству Хашкаджи
В России более половины родителей делают уроки за своих детей
Израиль потребует срочного созыва СБ ООН по поводу тоннелей «Хезболлах»
В британском парламенте начались дебаты по Brexit