На Украине предостерегли от последствий санкций против российского бизнеса

СЕГОДНЯ 07:23 2018-12-05T07:23:49+03:00

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Последствия введения санкций в отношении российского бизнеса на Украине отразятся в первую очередь на украинцах. Такое мнение высказала бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина", комментируя заявление генпрокурора республики Юрия Луценко.

“На те российские предприятия, которые работают на Украине, не привозят людей с Кремля, чтоб они работали, а берут местных жителей. Эти люди там работают — вот и все. Для меня вопрос стоит так, чтобы было лучше людям, а не так, чтобы показать, какие мы антироссийские. ", — подчеркнула Герман.

Она призвала привлекать в республику “каких угодно инвесторов”, поскольку “ у денег нет границ”, и инвестиции в экономику Украины работают внутри страны. Санкции, которые вынудят россиян свернуть бизнес, приведут к потере тысяч рабочих мест.

"Я понимаю, что основной лозунг этой избирательной компании — "Прочь от Москвы" (агитационный слоган Порошенко), но я хотела бы, чтобы главным лозунгом был "прочь от нужды", прочь от бедности, прочь от унижения со стороны власти". И такой лозунг возымеет эффект, и тогда люди проголосуют", — уверена экс-депутат.

Как рассказывал сайт kp.ru, стало известно, что Луценко направил письмо президенту Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову с предложением ввести "к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры", чтобы "положить конец ведению бизнеса россиян в стране".