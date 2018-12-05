СЕГОДНЯ 07:51 2018-12-05T07:51:55+03:00

Роспотребнадзор заявил об отсутствие жалоб на необоснованное завышение цен на такси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Роспотребнадзор подвел итоги работы горячей линии по вопросам пользования такси и каршеринга. Как выяснилось, с 5 по 19 ноября специалистами надзорного ведомства было оказано в общей сложности более 3,3 тысячи консультаций.

При этом в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заверили, что жалоб на необоснованное завышение цены за перевозку не поступало.

Так, в первую очередь вопросы и жалобы касались отсутствия информации о перевозчике, которую должна предоставить диспетчерская служба такси, и отсутствия разрешения на перевозку пассажиров.

Кроме того, потребители жаловались на нарушения со стороны таксистов при оплате услуг и на навязывание дополнительных платных услуг. «Например, непредоставление квитанции за услуги перевозки, навязывание дополнительной платы за предоставление детского удерживающего устройства, требование дополнительно оплатить багаж, перевозимый на заднем сидении, изменение оплаты перевозки в зависимости от времени суток и другие», - уточняется на сайте Роспотребнадзора.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в декабре прошлого года даже Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заинтересовалась повышением цен на такси в предновогодние дни.