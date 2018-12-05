2018-12-05T09:33:55+03:00
Звезды

Ведущим 91-й церемонии вручения премии «Оскар» стал актер Кевин Харт

Торжественная церемония состоится 24 февраля 2019 года
Дарья ИВАШКИНА
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Комедийный актер Кевин ХартКомедийный актер Кевин ХартФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американская киноакадемия определилась с ведущим 91-й церемонии вручения премии «Оскар». Так, торжественное мероприятие проведет комедийный актер Кевин Харт, который снимался в нескольких частях пародийной франшизы «Очень страшное кино», а также в таких фильмах, как «Полтора шпиона» и «Джуманджи: Зов джунглей».

Причем первым эту новость сообщил сам артист, хотя обычно имя ведущего очередной церемонии объявляет академия. Как написал Харт в своем Instagram, он не сомневался, что когда-нибудь получит право провести церемонию вручения престижной кинопремии.

«В течение многих лет меня спрашивали, проведу ли я когда-нибудь вручение "Оскара", и мой ответ всегда был одинаков. Я говорил, что для меня, комедийного актера, это будет шанс, который выпадает раз в жизни, и это произойдет, когда должно произойти. Я очень рад сообщить, что время пришло», - написал актер. При этом он пообещал сделать церемонию особой и незабываемой.

Причем киноакадемия США уже подтвердила, что ведущим станет Кевин Харт. В Instagram американской академии киноискусств было опубликовано фото актера с подписью: «Встречайте нашего нового ведущего».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, номинантов 91-ой премии «Оскар» объявят 22 января следующего года, а вручение наград пройдет 24 февраля.

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