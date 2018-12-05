В Москве опровергли введение плана "Сирена" из-за сбежавшего военного

СЕГОДНЯ 10:22 2018-12-05T10:22:14+03:00

Ранее сообщалось, что вооруженный сотрудник ВОХР выехал из Мурома в сторону столицы

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В правоохранительных органах Москвы опровергли информацию о том, что в рамках розыска сбежавшего сотрудника военизированной охраны (ВОХР) на территории города был введен план "Сирена"

"В Москве никаких подобных мероприятий не проводится", - заявили в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел по столице.

Между тем, ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что полицейские приступили к розыску некого Юрия Петрова 1957 года рождения, который охранял мост в Муроме Владимирской области. Отмечалось, что при себе у самовольно сбежавшего военного имеется автомат с двумя магазинами.

По предварительным данным, он отправился в Москву на своем автомобиле ВАЗ 2109 цвета черный металлик.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году 21-летний солдат сбежал из военной части в Муроме всего за пять дней до демобилизации.