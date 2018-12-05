2018-12-05T10:22:14+03:00
Происшествия

В Москве опровергли введение плана "Сирена" из-за сбежавшего военного

Ранее сообщалось, что вооруженный сотрудник ВОХР выехал из Мурома в сторону столицы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Военнослужащий самовольно покинул стратегический объект в городе МуромВоеннослужащий самовольно покинул стратегический объект в городе МуромФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В правоохранительных органах Москвы опровергли информацию о том, что в рамках розыска сбежавшего сотрудника военизированной охраны (ВОХР) на территории города был введен план "Сирена"

"В Москве никаких подобных мероприятий не проводится", - заявили в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел по столице.

Между тем, ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что полицейские приступили к розыску некого Юрия Петрова 1957 года рождения, который охранял мост в Муроме Владимирской области. Отмечалось, что при себе у самовольно сбежавшего военного имеется автомат с двумя магазинами.

По предварительным данным, он отправился в Москву на своем автомобиле ВАЗ 2109 цвета черный металлик.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году 21-летний солдат сбежал из военной части в Муроме всего за пять дней до демобилизации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд в Москве 5 декабря рассмотрит вопрос о продлении ареста Кокорина и Мамаева
Регионы не смогут самостоятельно устанавливать тарифы ЖКХ
Захарова: США известно, что Россия неукоснительно соблюдает ДРСМД
Военного из США приговорили к 25 годам тюрьмы за сотрудничество с ИГ*
Названы десять лучших фильмов 2018 года по версии AFI
Появилось видео развертывания российского боевого лазера «Пересвет»
МВД в 2019 году планирует объединить «площадку» и «город» при сдаче экзаменов на права
Ведущим 91-й церемонии вручения премии «Оскар» стал актер Кевин Харт
Россияне рассказали, как относятся к своим начальникам
Эмиссар США обсудил с КНДР детали новой встречи Трампа с Ким Чен Ыном
С 1 января изменятся правила получения посылок из иностранных магазинов
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Каледонии
Во Франции раскрыли секрет международного успеха Путина
США выдвинули России ультиматум по ДРСМД
Госдеп призывает ЕС отказаться от строительства “Северного потока-2”
Роспотребнадзор заявил об отсутствие жалоб на необоснованное завышение цен на такси
Россия призвала вести с Ираном взаимоуважительный диалог, а не вводить санкции
На Украине предостерегли от последствий санкций против российского бизнеса
Погода в Москве на 5 декабря 2018 года: ожидаются мокрый снег и гололед