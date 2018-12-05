В Москве опровергли введение плана "Сирена" из-за сбежавшего военного
В правоохранительных органах Москвы опровергли информацию о том, что в рамках розыска сбежавшего сотрудника военизированной охраны (ВОХР) на территории города был введен план "Сирена"
"В Москве никаких подобных мероприятий не проводится", - заявили в пресс-службе Главного управления министерства внутренних дел по столице.
Между тем, ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что полицейские приступили к розыску некого Юрия Петрова 1957 года рождения, который охранял мост в Муроме Владимирской области. Отмечалось, что при себе у самовольно сбежавшего военного имеется автомат с двумя магазинами.
По предварительным данным, он отправился в Москву на своем автомобиле ВАЗ 2109 цвета черный металлик.
Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году 21-летний солдат сбежал из военной части в Муроме всего за пять дней до демобилизации.