2018-12-05T12:17:47+03:00
Политика

РФ призвала Францию обеспечить безопасность журналистов во время протестов

Известно, что во время беспорядков в Париже пострадали 12 сотрудников телеканала RT
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Москва призывает Париж воздержаться от чрезмерного применения силы во время протестовМосква призывает Париж воздержаться от чрезмерного применения силы во время протестовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россия призвала Францию в полной мере обеспечить безопасность журналистов, освещающих протестные акции в Париже, а также воздержаться от чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Напомним, что в минувшую субботу, 1 декабря, недовольные повышением стоимости топлива французы вновь вышли на улицы, где начали бить витрины, переворачивать машины и поджигать здания. Все это вылилось в массовые стычки со стражами порядка, которые вынуждены были применить слезоточивый газ и резиновые пули.

Сайт kp.ru писал о том, что травмы получили более 130 человека, в том числе 23 полицейских и 12 журналистов телеканала RT.

"Мы призываем официальный Париж воздержаться от чрезмерного употребления силы, и, конечно, не применять силу в принципе в отношении журналистов, не забывать о тех нормах уважения свободы слова и обеспечения безопасности деятельности представителей СМИ, под которыми подписывались", — цитирует РИА Новости Захарову.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сирии за 2018 год уничтожили более 23 тысяч радикальных исламистов
Неизвестный ворвался с угрозами в редакцию «Московского комсомольца»
В Москве задержали главу фирмы, которая занималась производством и сбытом некачественного масла
В Минобороны РФ рассказали о выводе 230 тысяч человек из зон деэскалации в Сирии
Крым вошел в пятерку самых популярных мест отдыха на новогодние каникулы
Адвокат избитого Пака: продление сроков следствия по делу Кокорина и Мамаева ожидаемо и совершенно обоснованно
Биологи рассказали об опасности риса для организма
Климкин примет участие в переговорах глав МИД стран Евросоюза
Трамп уверен, что США смогут заключить торговую сделку с Китаем
В Москве в праздничные дни парковка останется бесплатной
СБУ обвинила УПЦ в «разжигании религиозной розни»
Захарова объяснила введение военного положения на Украине подготовкой силовых операций
У погибшего футболиста «Локомотива» был конфликт с таксистом
Порошенко: объединительный собор по созданию новой церкви на Украине пройдет 15 декабря
Сбербанк повысил предельный возраст получателя потребительских кредитов
В МВД Украины предложили уголовно наказывать за "пропаганду русского мира"
Опубликована первая страница устава «новой украинской церкви»
ЦБ сократил на 45 процентов сотрудников, занимающихся банковским надзором
Свыше 400 нелегальных мигрантов сумели пересечь американо-мексиканскую границу
Спикер Верховной Рады призвал США ввести новые санкции против России
Лавров проведет переговоры с Могерини и главой МИД ФРГ на полях СМИД ОБСЕ