РФ призвала Францию обеспечить безопасность журналистов во время протестов

СЕГОДНЯ 12:17 2018-12-05T12:17:47+03:00

Москва призывает Париж воздержаться от чрезмерного применения силы во время протестов Фото: REUTERS

Известно, что во время беспорядков в Париже пострадали 12 сотрудников телеканала RT

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Россия призвала Францию в полной мере обеспечить безопасность журналистов, освещающих протестные акции в Париже, а также воздержаться от чрезмерного применения силы сотрудниками правоохранительных органов. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Напомним, что в минувшую субботу, 1 декабря, недовольные повышением стоимости топлива французы вновь вышли на улицы, где начали бить витрины, переворачивать машины и поджигать здания. Все это вылилось в массовые стычки со стражами порядка, которые вынуждены были применить слезоточивый газ и резиновые пули.

Сайт kp.ru писал о том, что травмы получили более 130 человека, в том числе 23 полицейских и 12 журналистов телеканала RT.

"Мы призываем официальный Париж воздержаться от чрезмерного употребления силы, и, конечно, не применять силу в принципе в отношении журналистов, не забывать о тех нормах уважения свободы слова и обеспечения безопасности деятельности представителей СМИ, под которыми подписывались", — цитирует РИА Новости Захарову.