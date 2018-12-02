2018-12-02T13:47:26+03:00
Происшествия

Число пострадавших в ходе беспорядков в Париже увеличилось до 133 человек

К настоящему моменту более 400 участников протестных акций задержано
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Среди пострадавших несколько десятков полицейскихСреди пострадавших несколько десятков полицейскихФото: REUTERS
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В Париже продолжает увеличиваться число пострадавших в результате протестных акций против повышения цен на топливо. По данным местного управления полиции, травмы получили уже 133 человека, в том числе 23 сотрудника правоохранительных органов.

Также продолжаются задержания наиболее агрессивно настроенных активистов движения "желтые жилеты". На данный момент таких насчитывается порядка 412 человек, из них 375 нарушителей оказались под стражей, передает Agence France-Presse.

Напомним, что французы активно протестуют примерно с середины ноября. В субботу, 1 декабря, они вновь вышли на улицы, начали перекрывать дороги, бить витрины, переворачивать машины и поджигать дома. В результате все это вылилось в массовые стычки с полицией. Правоохранители вынуждены были применить против активистов слезоточивый газ.

Сайт kp.ru писал о том, что в настоящий момент власти республики рассматривают вариант введения режима чрезвычайного положения.

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