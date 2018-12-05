Адвокат избитого Пака: продление сроков следствия по делу Кокорина и Мамаева ожидаемо и совершенно обоснованно

СЕГОДНЯ 12:19 2018-12-05T12:19:45+03:00

Как заметила юрист, футболисты до сих пор так и не признали свою вину

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Адвокат Наталья Шатихина, представляющая в суде интересы чиновника Дениса Пака - пострадавшего в устроенных футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым драках, рассказала «Комсомольской правде» о продлении сроков следствия по делу спортсменов на следующие два месяца. Так, она назвала это решение «ожидаемым и совершенно обоснованным». Также юрист пояснила, почему дела «редко расследуются менее полугода».

- Связано это отнюдь не с нерадивостью следственных органов. Во-первых, надо помнить, что в деле трое потерпевших и четверо обвиняемых, оба эпизода происходили в публичных местах. Это означает, что следствию предстоит огромный массив необходимых в соответствии с законом действий. Во-вторых, особенности уголовного процесса в том, что обвинению предстоит доказывать в суде каждое обстоятельство. В отличие от рядового гражданина, которому «и так все ясно», необходимо выполнить экспертизы, начиная от судебно-медицинских по повреждениям (без этого даже окончательную квалификацию не сделать, хотя она очевидна любому юристу), так и множество других. Если, к примеру, поврежден автомобиль, то техническую. Так или иначе снимаются следы преступления по месту совершения. Эти экспертизы занимают существенное время, на их выполнение соответствующими организациями существует очередь.

«Пакет» документов по любому обвиняемому может быть значительно сокращен только в единственном установленном в законе случае – при особом порядке рассмотрения дела в суде. Такой порядок избирается, если обвиняемый соглашается с предъявленным обвинением. Тогда в суде вопрос о вине не рассматривается, обстоятельства дела считаются доказанными. Разбирательство обычно ограничивается парой заседаний, где решается вопрос о назначении наказания. Государство стимулирует граждан к такой экономии денег налогоплательщиков (а сумма огромна - обычный процесс в одной инстанции обходится государству иногда в десятки миллионов рублей) и загрузки правоохранительных органов. Если обвиняемый ходатайствует о таком порядке, максимальное наказание сокращается до 2/3, а если при этом еще и сотрудничает со следствием, еще на 2/3. По данному обвинению это было бы максимально 3 с небольшим года лишения свободы. По факту же наказание назначалось бы куда меньшее.

Более 60% обвиняемых сегодня с радостью пользуются этой возможностью, а по тем делам, фигурантами которых выступают социально адекватные люди, процент близится к 85-90. Все прекрасно понимают, что это путь к условным срокам и гуманному наказанию. Если же лицо находится под стражей, оно обычно стремится таким образом сократить и срок следствия или собственной меры пресечения. Не секрет, что признавшим вину добиться, к примеру, домашнего ареста гораздо легче, - сказала Шатихина.

При этом адвокат подчеркнула, что ни один из обвиняемых футболистов до сих пор не согласился с обвинением ни по одному из эпизодов

- В нашем случае, насколько мне известно (а нас должны уведомить), ни один из обвиняемых не согласился с обвинением ни по одному из эпизодов. Это его право на весь период следствия, но пока такого не произошло, следствие, подчеркну, обязано (!!!) готовить дело к тому, что в суде обвиняемые откажутся от ранее данных показаний и будут настаивать, что в момент преступления вообще находились в другом месте. Иначе дело у них не возьмет прокуратура, которой поддерживать обвинение в суде.

Почему наши фигуранты, с одной стороны, просят за что-то человеческого прощения и каются публично, а с другой, не реализуют это свое право, мне сложно судить. Наверное, есть какая-то стратегия. В любом случае, не от нас сейчас зависит, каковы будут сроки следствия. И во многом, даже не от следователей, - отметила Наталья Шатихина.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным правоохранителей, 8 октября футболисты устроили две драки в Москве: сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала на парковке, расположенной на 2-й Бресткой улице, а затем - чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице.

В результате 11 октября Тверской суд Москвы арестовал Кокорина и Мамаева на два месяца - до 8 декабря. А в эту среду, 5 декабря, решается вопрос о продлении ареста.