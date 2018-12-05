Овечкин вошел в пятерку игроков НХЛ, кому удалось забросить более 20 шайб в 14 сезонах
Капитан хоккейной команды «Вашингтон» может похвалиться новым достижением. Россиянину Александру Овечкину покорилась таблица результативности хоккеистов, он попал в пятерку лидеров.
Отличившись в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегасом» россиянин стал единственным из действующих игроков лиги, кому удалось забросить минимум 20 шайб в 14 сезонах подряд.
Второй период встречи стал решающим. Бросок Мэдиссона Боуи был подкорректирован Овечкиным и принес победу команде, а капитану «Вашингтону» улучшение личной статистики.
Отметки в 20 шайб в 14 сезонах подряд ранее достигали Мишель Гуле (14 сезонов), Майк Гартнер (15), Яромир Ягр (17), Матс Сундин (17), Марсель Дионн (17).
Сегодня Овечкин делит второе место в гонке снайперов лиги с представителем команды «Баффало» Джеффом Скиннером и «Тампа» Брэйденом Пойнтом. Лидером рейтинга результативности стал Патрик Лайне из «Виннипега», на его счету 21 шайбой.
На счету Александра Овечкина 1030 сыгранных матчей, которые принесли хоккеисту 1155 очков (627 шайб + 528 результативных передач), сообщает телеканал «360».