2018-12-05T13:40:21+03:00
Политика

Словакия выслала российского дипломата

Представителя РФ назвали персоной нон грата
Сакина НУРИЕВА
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Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил о высылке российского дипломата из страны.Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил о высылке российского дипломата из страны.Фото: REUTERS
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Словакия выслала российского дипломата по обвинению в шпионаже. Об этом заявил премьер-министр республики Петер Пеллегрини.

«Мы выдворили его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», - цитирует слова Пеллегрини издание Reuters.

По словам политика, дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии был выслан на основании информации, якобы полученной от военной разведки. Его объявили персоной нон грата.

«С РФ у нас сложились стандартные отношения», - сказал Пеллегрини, отметив, что республика неукоснительно выполняет свои обязательства перед НАТО и Евросоюзом.

Российская сторона пока не прокомментировала инцидент.

Известно, что это не в первый раз, когда словацкая республика выразила отрицательное отношении к России. Так, 24 ноября президент Словакии Андрей Киска высказался против строительства «Северного потока-2». Он заявил, что этот проект носит не экономический, а политический характер.

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