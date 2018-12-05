СЕГОДНЯ 13:40 2018-12-05T13:40:21+03:00

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Словакия выслала российского дипломата по обвинению в шпионаже. Об этом заявил премьер-министр республики Петер Пеллегрини.

«Мы выдворили его 22 ноября, и он покинул Словакию в течение 48 часов», - цитирует слова Пеллегрини издание Reuters.

По словам политика, дипломат из аппарата военного атташе посольства РФ в Словакии был выслан на основании информации, якобы полученной от военной разведки. Его объявили персоной нон грата.

«С РФ у нас сложились стандартные отношения», - сказал Пеллегрини, отметив, что республика неукоснительно выполняет свои обязательства перед НАТО и Евросоюзом.

Российская сторона пока не прокомментировала инцидент.

Известно, что это не в первый раз, когда словацкая республика выразила отрицательное отношении к России. Так, 24 ноября президент Словакии Андрей Киска высказался против строительства «Северного потока-2». Он заявил, что этот проект носит не экономический, а политический характер.