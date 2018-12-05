Американский адмирал заявил о возможности победы США над Россией в Крыму и Калининграде

СЕГОДНЯ 13:52 2018-12-05T13:52:03+03:00

Командующий Вторым флотом США, в зону ответственности которого входит северная часть Атлантического океана, вице-адмирал Эндрю Льюис заявил о том, что США знают, как победить Россию в Крыму и Калининграде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Командующий Вторым флотом США, в зону ответственности которого входит северная часть Атлантического океана, вице-адмирал Эндрю Льюис заявил о том, что США знают, как победить Россию в Крыму и Калининграде. При этом адмирал отметил, что эти два региона являются стратегически важными для России.

В материале издания Business Insider, при составлении которого использовалось заявление Льюиса, отмечается, что системы радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции, развернутые Москвой в Крыму и Калининградской области, могут сильно затруднить действия сил НАТО в регионе. По словам бывшего командующего силами Сухопутных войск США в Европе генерала Бена Ходжеса, в этих регионах также развернуты системы противовоздушной обороны и противокорабельные комплексы, которые также могут помешать операциям американцев и их союзников в Европе.

«Не вдаваясь в детали, о которых я не должен говорить, я уверен, что мы можем работать в обстановке A2/AD [anti-access and area denial — ограничение и воспрещение доступа и манёвра] в спорных районах. На самом деле, я знаю, что мы можем это сделать», - приводит Business Insider слова Льюиса.

По словам адмирала, США смогут добраться для этих районов в случае необходимости. «У нас есть очень четкий способ сделать это», - добавил адмирал.