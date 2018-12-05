Путин вручил премию «Доброволец России - 2018»

СЕГОДНЯ 14:46 2018-12-05T15:38:55+03:00

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В Международный день волонтера, 5 декабря, президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии вручения премии «Доброволец России - 2018».

Глава нашего государства наградил победителя в номинации «Волонтер года». Им стал Антона Коротченко из Смоленской области - автора проекта «Здоровое село», в рамках которого добровольцы-медики выезжают в села и оказывают медпомощь местным жителям, а также читают им лекции о здоровом образе жизни.

«Церемония состоялась в рамках Международного форума добровольцев - итогового мероприятия Года добровольца (волонтера) в России», - говорится на сайте Кремля.

Стоит отметить, что в ходе этой торжественной церемонии, которая прошла в Ледовом дворце в Парке Легенд, российский лидер обратился к собравшимся с речью. Так, он заметил, что волонтеры, помогая другим, совершают очень важную вещь для всей страны. В частности, по словам Путина, добровольцы делают общество более устойчивым к внутренним и внешним шокам.

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