Украина провела на Черном море испытания крылатых ракет
Украина провела испытания новых крылатых ракет в Черном море. Об этом сообщил глава Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов.
Военные учения прошли на полигоне в Одесской области. Ракетам необходимо было поразить цель на расстоянии 280 километров. В дальнейшем данные военное разработки пойдут на усиление береговой обороны в Черном и Азовском морях.
«Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, — проверка на дальность и точность поражения надводных целей. По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность», - приводит РИА Новости слова Турчинова.
Известно, что состоялось восемь учебных пусков. После которых с военным руководством по вопросам защиты Черноморско-Азовского региона.