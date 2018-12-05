2018-12-05T18:48:07+03:00
Политика

Украина провела на Черном море испытания крылатых ракет

Военные провели учебные стрельбы на полигоне в Одесской области
Алена Басавина
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Украина провела учения в Черном море Фото: Facebook Александра ТурчиноваУкраина провела учения в Черном море Фото: Facebook Александра Турчинова
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Украина провела испытания новых крылатых ракет в Черном море. Об этом сообщил глава Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов.

Военные учения прошли на полигоне в Одесской области. Ракетам необходимо было поразить цель на расстоянии 280 километров. В дальнейшем данные военное разработки пойдут на усиление береговой обороны в Черном и Азовском морях.

«Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, — проверка на дальность и точность поражения надводных целей. По результатам поражения плавсредств, модернизированные С-125 доказали свою эффективность», - приводит РИА Новости слова Турчинова.

Известно, что состоялось восемь учебных пусков. После которых с военным руководством по вопросам защиты Черноморско-Азовского региона.

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