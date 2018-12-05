2018-12-05T23:58:01+03:00
Экономика

Сбербанк ввел ограничения на переводы денег по номеру телефона

Осуществлять таким образом пополнение можно будет только с дебетовыми картами
Юлия ДИВЕЕВА
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Сбербанк блокирует возможность перевода денег на карты по номеру телефонаСбербанк блокирует возможность перевода денег на карты по номеру телефонаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сбербанк ввел ограничения на переводы денег на банковские пластиковые карты по номерам телефонов. Эту информацию подтвердили в пресс-службе компании.

"Переводы на дебетовые карты будут поступать как обычно - по номеру телефона, либо по номеру карты. А переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты", - цитирует сообщение Сбербанка ТАСС.

В кредитной компании пояснили, что решение было принято на основании жалоб клиентов на неудобства, возникшие в результате случайного перевода средств на кредитную карту. Дело в том, что вывод средств с кредитной карты является платной услугой. Чтобы избежать таких ситуаций Сбербанк изменил механизм перевода средств.

Изменения будут вносится в алгоритм переводов поэтапно во всех регионах с 3 декабря. Точных сроков блокировки переводов средств по номерам телефонов в банке не назвали.

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