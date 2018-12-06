В Канаде задержали финансового директора Huawei

СЕГОДНЯ 04:06 2018-12-06T04:12:59+03:00

Ваньчжоу Мен могут экстрадировать в США, где ее обвиняют в нарушении торговых санкций в отношении Ирана

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В канадском Ванкувере полиция задержала финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Ваньчжоу Мен. Арест был произведен властями Канады по запросу Соединенных Штатов еще в прошлую субботу, 1 декабря.

Как сообщила газета The Globe and Mail, американская сторона требует экстрадировать Ваньчжоу Мен в США, где ее обвиненияют в нарушении торговых санкций в отношении Ирана. В пятницу, 7 декабря, должно пройти слушание в суде по вопросу о внесении за нее залога.

Ваньчжоу Мен - дочь основателя Huawei Жэня Чжэнфэя - также является заместителем председателя правления компании. В компании обвинения своего менеджера назвали необоснованными.

"Компании было предоставлено очень мало информации об обвинениях и она не осведомлена о каких-либо нарушениях г-жи Мэн. Компания полагает, что правовые системы Канады и США в конечном итоге достигнут справедливого решения", - отметили в Huawei.

Представители компании также подчеркнули, что Huawei соответствует всем законам и правилам, в рамках которых она работает, в том числе и законам об экспортном контроле и санкциях.