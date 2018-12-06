Еврокомиссия призывает страны ЕС стимулировать отказ от доллара
Еврокомиссия призвала страны входящие в Евросоюз отказываться от использования доллара при расчетах в международных сделках. Организация подготовила и представила ряд мер, направленных на усиление роли евро на мировой арене.
"Европейский бизнес до сих пор торгует, используя доллар США в ключевых стратегических рынках, иногда даже между собой, что несет в себе как валютные риски, так и политические, например, односторонние решения, которые влияют на транзакции в долларах”, - говорится в обращении ЕК.
Организация особенно рекомендует странам ЕС использовать евро при заключении сделок в энергетической сфере. Также будут проводится консультации по расширению зоны использования евро при торговле углеводородами, а также в сфере производства транспорта, передает ТАСС.
Еще в сентябре председатель ЕК Жан-Клод Юнкер указывал, что Европа оплачивает 80% своего импорта энергоносителей в американских долларах. Он призвал менять эту ситуацию в пользу валюты Евросоюза.