Еврокомиссия призывает страны ЕС стимулировать отказ от доллара

СЕГОДНЯ 05:03 2018-12-06T05:03:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Еврокомиссия призвала страны входящие в Евросоюз отказываться от использования доллара при расчетах в международных сделках. Организация подготовила и представила ряд мер, направленных на усиление роли евро на мировой арене.

"Европейский бизнес до сих пор торгует, используя доллар США в ключевых стратегических рынках, иногда даже между собой, что несет в себе как валютные риски, так и политические, например, односторонние решения, которые влияют на транзакции в долларах”, - говорится в обращении ЕК.

Организация особенно рекомендует странам ЕС использовать евро при заключении сделок в энергетической сфере. Также будут проводится консультации по расширению зоны использования евро при торговле углеводородами, а также в сфере производства транспорта, передает ТАСС.

Еще в сентябре председатель ЕК Жан-Клод Юнкер указывал, что Европа оплачивает 80% своего импорта энергоносителей в американских долларах. Он призвал менять эту ситуацию в пользу валюты Евросоюза.