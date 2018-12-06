2018-12-06T05:03:08+03:00
Экономика

Еврокомиссия призывает страны ЕС стимулировать отказ от доллара

Организация просит использовать евро в международных сделках
Юлия ДИВЕЕВА
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В Евросоюзе чаще расплачиваются долларами при совершении сделок.В Евросоюзе чаще расплачиваются долларами при совершении сделок.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Еврокомиссия призвала страны входящие в Евросоюз отказываться от использования доллара при расчетах в международных сделках. Организация подготовила и представила ряд мер, направленных на усиление роли евро на мировой арене.

"Европейский бизнес до сих пор торгует, используя доллар США в ключевых стратегических рынках, иногда даже между собой, что несет в себе как валютные риски, так и политические, например, односторонние решения, которые влияют на транзакции в долларах”, - говорится в обращении ЕК.

Организация особенно рекомендует странам ЕС использовать евро при заключении сделок в энергетической сфере. Также будут проводится консультации по расширению зоны использования евро при торговле углеводородами, а также в сфере производства транспорта, передает ТАСС.

Еще в сентябре председатель ЕК Жан-Клод Юнкер указывал, что Европа оплачивает 80% своего импорта энергоносителей в американских долларах. Он призвал менять эту ситуацию в пользу валюты Евросоюза.

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