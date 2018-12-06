Погода в Москве на 6 декабря 2018 года: в столице станет немного теплее
Погода в Москве на 6 декабря 2018 года будет облачной с прояснениями. Такие данные предоставили синоптики Гидрометцентра России.
По их сведениям, в этот четверг в столице ожидается небольшой снег, также местами возможна гололедица. Температура воздуха днем будет держаться в пределах -3..-1 градуса, а в ночь на пятницу опустится до -7..-5 градусов.
На сайте метеорологической службы сообщается, что ветер западного и северо-западного направлений разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление при этом составит 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что минувшая осень в столице вошла в пятёрку самых тёплых за последние 140 лет. Средняя температура сентября, октября и ноября была на 2,6 градуса выше климатической нормы.
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