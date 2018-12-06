В Финляндии беженцы напали на водителей автобусов

СЕГОДНЯ 08:57 2018-12-06T08:57:59+03:00

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В Финляндии двое беженцев совершили нападения на водителей автобусов после того, как им было отказано в предоставлении убежища.

Первый инцидент произошел прошлой ночью в городе Уурайнен. Один из пассажиров автобуса, следующего из Хельсинки в Оулу, неожиданно поднялся с места и начал мешать водителю управлять транспортным средством. В инцидент вмешались другие пассажиры, которые смогли утихомирить нападавшего, а после передали его полицейским.

Похожий случай произошел вечером во вторник, 4 декабря, в городе Лоймаа. Там мигрант также попытался перехватить управление над автобусом и спровоцировал аварию. Транспортное средство врезалось в другую машину, однако жертв удалось избежать, поскольку скорость движения была небольшой.

В обоих случаях нападавшими были мужчины в возрасте около 30 лет. Есть ли между ними какая-то связь, пока неизвестно, однако предполагается, что оба мигранта могли быть под воздействием наркотических веществ. Также допускается наличие у них психических отклонений.

Расследованием инцидентов занимается Центральная криминальная полиция Финляндии. На данный момент нападения не рассматривают в качестве террористических актов, однако такой вариант тоже не исключает, передает телеканал МТV3.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько лет назад беженцы устроили вооруженную драку в одном из лагерей Финляндии. Инцидент обошелся без жертв, однако были пострадавшие.