2018-12-06T09:14:17+03:00
Политика

В Huawei прокомментировали арест финансового директора компании

Китайская сторона заявила, что ничего не знает о "противоправных" действиях Мэн Ваньчжоу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Финансовый директор телекоммуникационной компании Huawei Мэн ВаньчжоуФинансовый директор телекоммуникационной компании Huawei Мэн ВаньчжоуФото: СОЦСЕТИ
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В китайской телекоммуникационной компании Huawei заявили, что не располагают данными о возможных противоправных действиях со стороны финансового директора Мэн Ваньчжоу, которая накануне была задержана в Канаде по запросу американских властей. С соответствующим высказыванием выступил член правления предприятия-производителя технологий Чэнь Лифана.

Он подчеркнул, что на данный момент компании предоставлено слишком мало информации по делу, однако Huawei всегда работает в соответствии с местным законодательством и уважает принятые ООН, США или Евросоюзом санкционные ограничения.

"Компания надеется, что правовая система Канады и США сможет прийти к справедливому решению", - написал Чэнь Лифан в Weibo.

Напомним, что Мэн Ваньчжоу задержали в Ванкувере по обвинению в нарушении торговых санкций в отношении Ирана, и теперь Соединенные Штаты требуют ее экстрадиции.

Между тем, как писал сайт kp.ru, посольство Китая в Оттаве уже выразило протест в связи с действиями канадских властей, которые "серьезно нарушают права человека".

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