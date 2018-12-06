Мотострелковые части приняли на вооружение беспилотники «Орлан-10»

СЕГОДНЯ 12:02 2018-12-06T12:02:42+03:00

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Новые беспилотники «Орлан-10» не просто дрон, а техническая новинка, которая позволяет вести разведку на расстоянии до 120 километров от наземной станции управления. Почти 600 километров беспилотный летательный аппарат может работать в автономном режиме, а еще нести с собой почти пять килограммов груза.

Накануне беспилотники получили в 55-й горной мотострелковой бригаде в Туве. Сейчас специалисты осваивают новинку и проводят учения по ведению воздушной разведки и корректировке огня минометных батарей в горной местности, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Источники утверждают, что БПЛА – это не единственная новинка, которая поступила на вооружение. Ранее мотострелки получили комплекс ближнего действия воздушной и оптикоэлектронной разведки «Элерон-3». Он позволяет вести разведку на дальности до пяти тысяч метров.

Масса «Орлана-10» 14 килограммов, аппарат может подниматься на высоту до пяти километров и работать как при морозе -30, так и на высоких температурах до +40, сообщает сайт телеканала «Звезда».