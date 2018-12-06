Всероссийская акция «Урок цифры» пришла в школы Алтайского края

СЕГОДНЯ 13:44 2018-12-06T13:44:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В школах Алтайского края с 3 по 9 декабря проходят необычные уроки информатики: дети в игровой форме знакомятся с основами программирования и цифровыми технологиями. Цикл занятий проводится в рамках всероссийской акции «Урок цифры», приуроченной к Дню информатики в России. Каждое занятие построено так, чтобы у учителей была возможность повысить интерес школьников к информатике с помощью современных игровых и интерактивных технологий.

На одном из уроков в барнаульской школе №42 побывал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. Региональные власти традиционно уделяют большо внимание повышению информационной грамотности в школах, считая изучение современных технологий первостепенной задачей системы образования.

- Повышение информационной грамотности - это чрезвычайно важный вопрос, потому что цифровая экономика и информационные технологии все шире входят в жизнь каждого человека. Мы должны воспитывать необходимые компетенции, начиная со школьной скамьи, - отметил Евгений Зрюмов во время урока. - Сегодня почти у каждого школьника «оцифрованы» мысли. Я думаю, что вы сейчас должны задуматься о том, каким будет ваше будущее. Будущее, которое уже невозможно без информационных технологий. И не важно, какую профессию вы выберете, будете ли вы экономистами, строителями, программистами, энергетиками, в любом случае вам нужно будет иметь дело с цифровыми данными, с информационными технологиями.

Развитие цифровой среды в школах — один из важнейших нацпроектов, который реализуется в России с 2019 по 2024 годы. Его основные цели - внедрение новых образовательных технологий, а также обеспечение безопасности школьников. Для реализации нацпроекта в России разрабатываются онлайн-платформы, которыми школьники смогут пользоваться во всех регионах страны, в том числе и в Алтайском крае. Благодаря им любой ребенок сможет получить качественное он-лайн образование.

В 2019 году «Уроки цифры» в школах Алтайского края планируется проводить раз в месяц с февраля по май. Акция организована Министерством просвещения РФ, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при участии крупнейших IT-компаний России.