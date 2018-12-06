Москву с середины декабря парализуют «новогодние пробки»
ЦОДД прогнозирует осложнение транспортной ситуации на конец года
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Транспортная ситуация в Москве осложнится в последние две недели декабря. О «новогодних пробках» предупреждает ЦОДД.
По данным центра, заметно свободней на магистралях столицы станет уже к вечеру 30 декабря.
Причиной загруженности на дорогах станет подготовка к праздникам. Число ежедневно проезжающих по Москве в поисках подарков возрастет на 3-5% по сравнению со среднемесячными значениями.