СЕГОДНЯ 14:25 2018-12-06T14:41:34+03:00

Военный из Румынии взорвал квартиру, чтобы убить свою жену Фото: REUTERS

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Накануне происшествия мужчина заложил взрывчатку в свой дом

В среду, пятого декабря, в румынском городе Бистрица в одном из жилых домов прогремел взрыв. Дело в том, что 50-летний военный накануне заложил взрывчатку в свою квартиру, чтобы убить свою жену. Взрывное устройство сработало в тот момент, когда в квартиру зашла супруга военного и несколько спасателей.

После взрыва в доме, мужчина выпрыгнул с четвертого этажа дома, получил многочисленные ранения и скончался в больнице.

- В результате падения мужчина был сильно ранен. После этого в квартире, из которой выпрыгнул мужчина, произошел взрыв. Пострадали три человека, - прокомментировали в полиции.

Мужчина был доставлен в больницу в критическом состоянии с многочисленными переломами и повреждением поджелудочной железы. Позже он впал в кому и умер.

Осколки стекол, разбитых во время взрыва, серьезно ранили беременную журналистку, которая находилась во дворе дома. Женщину экстренно госпитализировали. Супруга военного, а также спасатели, отделались незначительными ранениями и сильным испугом, сообщает "РИА-Новости".