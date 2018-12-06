Лавров назвал грубым вмешательство Киева в дела церкви

СЕГОДНЯ 14:48 2018-12-06T15:13:45+03:00

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Грубое вмешательство Киева в дела церкви препятствует урегулированию кризисной ситуации. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил за заседании СМИД ОБСЕ.

«Усилия по урегулированию украинского кризиса наталкиваются на все новые препятствия, включая грубое вмешательство государства в дела церкви, что лишь усугубляет и без того непростую внутриполитическую ситуацию, раскалывает общество», - указал министр.

Напомним, что ранее на Украине назвали дату так называемого «объединительного собора» по созданию украинской автокефальной церкви. Он состоится 15 декабря 2018 года.

Еще в октябре 2018 года Константинопольский патриархат объявил о начале процесса предоставления автокефалии церкви на Украине. В ответ на эти действия Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинополем. Так же поступила Украинская православная церковь.