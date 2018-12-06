2018-12-06T16:16:06+03:00
Звезды

В Генпрокуратуре отказались назвать поведение Панина на борту самолета дебошем

Сам актер заявил, что лишь повздорил с бортпроводником
Сакина НУРИЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Актер Алексей ПанинАктер Алексей ПанинФото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

В Генпрокуратуре России заявили, что поведение актера Алексея Панина на борту самолета нельзя назвать дебошем. Об этом сообщил официальный представитель контролирующего ведомства Александр Куренной на канале органа «Эфир».

По словам Куренного, артисту нельзя предъявить серьезные обвинения, так как он не устраивал драк. Административное дело в адрес Панина возбуждено из-за того, что он курил в туалете.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что российского актера Алексея Панина из-за пьяного дебоша сняли с самолета, следовавшего из Стамбула в Москву.

В авиакомпании, рейсом которой летел актер, рассказали, что Панин курил в туалете и учил других пассажиров, как правильно закрывать детектор дыма салфеткой. Он также неоднократно оскорблял бортпроводников.

Позже сам актер прокомментировал ситуацию в самолете.

- Никакого дебоша с моей стороны не было и никто меня с рейса не снимал. СМИ снова врут. Просто мы немножко с бортпроводником повздорили. Бортпроводник оказался козлом. Мы с ним поругались и все, - сказал он.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мессенджер WhatsApp появился на Android-планшетах
Эксперты назвали цвет 2019 года
На Новогодние праздники теряется ежедневно 2-2,5 тысячи домашних питомцев
Репер Птаха уверен, что музыкантов нельзя обвинять в плохом воспитании чужих детей
Ученые пришли к выводу, что деревья снижают риск развития инсульта
Захарова предложила главе ВМС Украины уйти в отставку
Выпавший снег в Москве не растает до весны
На Ямале представят «Вкусную карту России» и научат готовить суп «я»
Генпрокуратура составила психологический портрет взяточника
В Афинах группа подростков-анархистов забросала «коктейлями Молотова» полицейских
Лавров и генсек ОБСЕ провели переговоры в Милане
Умерла актриса Галина Анисимова
Филиппины депортируют в США священника, обвиняемого в развращении детей
Путин назначил Рогозина спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе
Верховная рада не продлила договор о дружбе с Россией
Новый вирус вымогатель заразил 100 тысяч устройств за четыре дня
Голубой бриллиант ушел с молотка на аукционе в Нью-Йорке за $18,3 млн
Дмитрий Медведев: «Мозги надо включать, когда ты обличен властью»
Рада приняла закон, увеличивающий подконтрольную Киеву часть моря
Ученые обеспокоены стремительным таянием ледников Гренландии
Канада направит $24 млн на проведение выборов президента Украины
Госдума прокомментировала ЧП со школьником в Москве
Мишель Барнье шутливо призвал изучить 600-страничный договор по Brexit в рождественские праздники
Росконгресс отменил проведение проекта "Русский дом" на форуме в Давосе
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП с московским школьником
Лавров назвал грубым вмешательство Киева в дела церкви
МИД Германии призвал вернуть Договор РСМД в международную повестку