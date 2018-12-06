В Генпрокуратуре отказались назвать поведение Панина на борту самолета дебошем

СЕГОДНЯ 16:16 2018-12-06T16:16:06+03:00

Сам актер заявил, что лишь повздорил с бортпроводником

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В Генпрокуратуре России заявили, что поведение актера Алексея Панина на борту самолета нельзя назвать дебошем. Об этом сообщил официальный представитель контролирующего ведомства Александр Куренной на канале органа «Эфир».

По словам Куренного, артисту нельзя предъявить серьезные обвинения, так как он не устраивал драк. Административное дело в адрес Панина возбуждено из-за того, что он курил в туалете.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что российского актера Алексея Панина из-за пьяного дебоша сняли с самолета, следовавшего из Стамбула в Москву.

В авиакомпании, рейсом которой летел актер, рассказали, что Панин курил в туалете и учил других пассажиров, как правильно закрывать детектор дыма салфеткой. Он также неоднократно оскорблял бортпроводников.

Позже сам актер прокомментировал ситуацию в самолете.

- Никакого дебоша с моей стороны не было и никто меня с рейса не снимал. СМИ снова врут. Просто мы немножко с бортпроводником повздорили. Бортпроводник оказался козлом. Мы с ним поругались и все, - сказал он.