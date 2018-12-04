2018-12-04T13:36:58+03:00
Звезды

Алексея Панина сняли с рейса за пьяный дебош

Актер курил в туалете и учил других пассажиров, как правильно закрывать детектор дыма салфеткой
Дарья ИВАШКИНА
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Актер Алексей ПанинАктер Алексей ПанинФото: Александр ГЛУЗ
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Во вторник, 4 декабря, появилась информация об очередном пьяном дебоше актера Алексея Панина. Как стало известно, на этот раз артиста сняли с самолета, следовавшего из Стамбула в Москву.

Как уточнили в авиакомпании, рейсом которой летел актер, дебошир курил в туалете и учил других пассажиров, как правильно закрывать детектор дыма салфеткой. Кроме того, Панин неоднократно оскорблял бортпроводников. При этом актер заявлял, что он «звезда и в России ему ничего не будет», и требовал принести ему ручку, чтобы раздать автографы, передает ТАСС.

Стоит отметить, что это уже далеко не первый скандал с участием Алесея Панина. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе актер устроил дебош на борту самолета Симферополь - Москва: тогда из-за нетрезвого пассажира лайнер вернулся в аэропорт вылета, где полиция также сняла артиста с рейса.

А несколько лет назад стало известно об «обрыве» Панина в Приамурье: он бегал голым по гостинице и громил местные кафе. В начале же этого года актер выложил в своем Instagram видео, где мчится на огромной скорости непристегнутым по Ленинскому проспекту.

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