Алексей Панин о скандале в самолёте: «На меня гавкнул бортпроводник!»

Российский актер Алексей Панин прокомментировал слухи о том, что его сняли с рейса Стамбул-Москва за пьяный дебош. По словам артиста, причиной конфликта стало замечание бортпроводника.

-А почему эта новость появилась в СМИ только сейчас, если я прилетел из Стамбула три дня назад, - прокомментировал новость о своём «дебоше» на борту самолёта Алексей Панин.-Никакого дебоша с моей стороны не было и никто меня с рейса не снимал. СМИ снова врут. Просто мы немножко с бортпроводником повздорили. Бортпроводник оказался козлом. Мы с ним поругались и все. Никакого скандала не было. Авиакомпания, которой я путешествовал, на мой взгляд, плохая. Мне там было некомфортно. Когда я летел в Германию другой авиакомпанией, несмотря на мой билет в эконом-класс, меня бортпроводники узнали, попросили сфотографироваться и пересадили в бизнес-класс. А здесь мальчик какой-то козел что-то гавкнул, я ему ответил.

Напомним, это уже далеко не первый скандал с участием Алексея Панина за последнее время. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в августе актер устроил дебош на борту самолета Симферополь - Москва: тогда из-за нетрезвого артиста лайнер вернулся в аэропорт вылета, где полиция также сняла его с рейса.

А несколько лет назад стало известно об «обрыве» Панина в Приамурье: он бегал голым по гостинице и громил местные кафе. В начале же этого года актер выложил в своем Instagram видео, где мчится на огромной скорости непристегнутым по Ленинскому проспекту.

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