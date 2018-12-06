2018-12-06T16:53:14+03:00
Общество

Выпавший снег в Москве не растает до весны

Гидрометцентр прогнозирует сохранение сугробов на ближайшие месяцы
Алена Басавина
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Снег в Москве не будет таять до весныСнег в Москве не будет таять до весныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Московский снег не будет таять до весны. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Это все-таки еще не те сугробы, которые появляются после снегопадов. Но этот снег, можно говорить уверенно, уже останется на всю зиму», - приводит ТАСС слова Вильфанда.

По его словам, за последние 24 часа в Москве и области выполо до 6 мм осадков. Это данные на 6:00. На данный момент снег продолжает идти, высота сугробов вырастает на несколько сантиметров.

Как сообщает Роман Вильфанд, температура воздуха начнет постепенно понижаться. К выходным похолодает до -14 градусов.

Специалист рекомендовал автомобилистам в Москве и области быть внимательнее на дорогах.

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