Выпавший снег в Москве не растает до весны
Московский снег не будет таять до весны. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Это все-таки еще не те сугробы, которые появляются после снегопадов. Но этот снег, можно говорить уверенно, уже останется на всю зиму», - приводит ТАСС слова Вильфанда.
По его словам, за последние 24 часа в Москве и области выполо до 6 мм осадков. Это данные на 6:00. На данный момент снег продолжает идти, высота сугробов вырастает на несколько сантиметров.
Как сообщает Роман Вильфанд, температура воздуха начнет постепенно понижаться. К выходным похолодает до -14 градусов.
Специалист рекомендовал автомобилистам в Москве и области быть внимательнее на дорогах.