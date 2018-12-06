Репер Птаха уверен, что музыкантов нельзя обвинять в плохом воспитании чужих детей

СЕГОДНЯ 16:52 2018-12-06T17:16:40+03:00

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Российский репер Птаха (Давид Нуриев) заявил на круглом столе в Госдуме, что обвинять музыкальных исполнителей в плохом воспитании чужих детей-глупо. Оказывать влияние на ребенка должны прежде всего его родители.

- Мы не считаем, что музыкант виноват в чем-то - он творческая личность. Родители должны воспитывать своих детей, воспитывайте детей правильно. Нет идеологии в стране, нет воспитания. Мы сейчас видим разложение молодежи. Это не наша вина. Почему вы нас обвиняете в том, что вы сами не смогли сделать?, - возмутился репер.

В четверг, шестого декабря, в Молодежном парламенте при Госдуме проходит круглый стол с участием депутатов, российских реперов и представителей профильных ведомств. Главная тема заседания: отмена концертов некоторых реп-исполнителей в российских городах.

Музыкант также остался недоволен тем, что региональные власти без разъяснения причин позволяют себе отменять концерты реперов. Птаха считает, что тем самым музыканты теряют свою публику, а организаторы мероприятий теряют деньги.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце ноября в Краснодаре отменили концерт российского реп-исполнителя Хаски. Музыкант забрался на машину, припаркованную рядом с клубом, где должен был состояться концерт, и спел одну из своих песен. После этого его задержала полиция. В последние несколько недель в российских городах без объяснения причин были отменены концерты Элджея (Алексей Узенюк) , групп IC3PEAK и "Френдзона".